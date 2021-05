Neue Frisur bei Gwen Stefani (51)! Die dreifache Mutter ist schon seit Langem aus dem Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. Im Jahr 1996 hatte die Sängerin ihren weltweiten Durchbruch mit der Rockband No Doubt und arbeitet seit Ende der 1990er ebenfalls an ihrer Solokarriere. Ihr Markenzeichen war dabei immer ihre kultige hellblonde Mähne. Doch nun zeigt sich die "Hollaback Girl"-Interpretin mit einem neuen Look – Teile ihres Haares erstrahlen nun in einem satten Schwarz.

Am Dienstag veröffentlichte Gwen einige Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account, auf denen ihr Blondschopf einer Frisur mit schwarzem Pony und Pferdeschwanz weichen musste. Den Look trug die Musikerin anlässlich des großen Finales der amerikanischen Version von The Voice, in der ihr zukünftiger Ehemann Blake Shelton (44) als Juror tätig ist. Gemeinsam mit der Rapperin Saweetie (26) performte sie in der Show ihren Hit "Slow Clap".

Die Fans sind geteilter Meinung, ob ihnen die Typveränderung gefällt. Einige User feiern die neue Frisur der 51-Jährigen, andere weinen ihrer vorherigen Haarfarbe hinterher. So reichen die Kommentare unter dem Post von "Ich bin besessen von den Haaren" über "So ein interessanter Look – du bist eine Pionierin" bis hin zu "Nein! Deine Haare sind schrecklich!".

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im Mai 2021

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im Mai 2021

Getty Images Gwen Stefani, No-Doubt-Frontfrau

