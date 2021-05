Welche Höhepunkte der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel blieben den Girls wohl besonders in Erinnerung? In wenigen Tagen endet für Heidi Klum (47) und ihre Mädchen die aufregende Reise mit dem lang ersehnten Finale. Ein emotionales Abenteuer liegt hinter der Modelmama und ihren Schützlingen – doch welche Momente waren für die Finalistinnen Dascha Carriero (21), Romina Palm (21), Soulin Omar und Alex Mariah die persönlichen Highlights?

Im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, ließen die vier Girls die vergangenen Wochen noch mal Revue passieren. "Mein Highlight war das Dyson-Casting, dass ich dann auch den Job bekommen habe und der ganze Tag", schwärmte Romina. Besonders bei ihrer Rückkehr in die Unterkunft der Kandidatinnen wurde sie von den anderen Mädels herzlich in Empfang genommen. Und auch Soulin bleibt ein Modelangebot besonders im Gedächtnis: "Mein Highlight ist auf jeden Fall man erster Job bei Levis!" Für die dunkelhaarige Schönheit der erste Berührungspunkt mit der realen Modelwelt.

Alex' Highlight liegt hingegen noch gar nicht so lange zurück – es ist der letzte Walk im Halbfinale. "Ich hab ihn genossen wie keinen anderen. Nach diesem Walk wurde es zum ersten Mal real, was in den letzten Wochen wirklich passiert ist", erklärte die Kölnerin. Für Dascha ist es nicht ein einzelner, besonderer Augenblick, der heraussticht: "Die ganze Zeit war mein Highlight. Ich kann mich gar nicht festlegen", verriet das Curvy-Model.

Anzeige

Instagram / alex_mariah.gntm.2021 Romina Palm und Alex Mariah Peter

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official Soulin Omar, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Getty Images GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der MBFW

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de