Welcher Die Höhle der Löwen-Star ist der Favorit der Zuschauer? Die neunte Staffel der beliebten Tüftlershow ist in vollem Gange – und auch schon in wenigen Wochen wieder zu Ende! In dieser Ausgabe buhlen die Gründer um die Aufmerksamkeit und das Geld von sieben Investoren, die verschiedener nicht sein könnten. Welcher Löwe kommt mit seiner Art wohl am besten bei den Fans an? Promiflash stellt euch noch mal alle kurz vor!

Judith Williams (48)

Judith ist ein "Die Höhle der Löwen"-Original: Sie ist schon seit der allerersten Ausgabe 2014 dabei! Über die Jahre hinweg kristallisierte sich bei ihr folgender Verhandlungsstil heraus: Judith ist eine knallharte Geschäftsfrau, die weiß, was sie will. Bei der Beauty-Expertin müssen die Gründer immer ordentlich Überzeugungsarbeit leisten – auch Diskussionen scheut sie nicht. Und für diese Frauenpower lieben sie die Zuschauer.

Carsten Maschmeyer (62)

Im Gegensatz zu seiner Kollegin Judith zählt der Mann von Schauspielerin Veronica Ferres (55), der von Fans liebevoll "Maschi" genannt wird, definitiv zu den gutmütigeren Löwen. Der Finanzunternehmer hat immer ein freundliches Wort für die Ideen der Gründer – und gibt auch sehr viele Gebote ab. Dabei hat er in dieser Staffel oft Teamwork bewiesen und sich mit anderen Löwen zusammengetan.

Nico Rosberg (35)

Der ehemalige Rennfahrer ist zwar seit 2020 der Neue in der Runde – doch das merkt man ihm überhaupt nicht an! Der Sportler verhandelt ebenso knallhart wie die erfahreneren Löwen, bleibt dabei aber immer fair. Außerdem deckt er mit seinem großen Interesse für Sport und Nachhaltigkeit eine ganz neue Sparte ab. Natürlich dürfte ihm im Beliebtheits-Ranking auch der Promi-Faktor zugutekommen.

Georg Kofler (64)

Anders als Nico ist Georg jetzt schon seit vier Jahren dabei. Daher weiß er, wie der Hase läuft! Der Manager schreckt nicht davor zurück, auch mal laut zu werden – egal, ob mit Gründern oder mit den anderen Löwen. Doch schon im nächsten Moment kann er dann wieder superfreundlich und warmherzig sein. Insgesamt steckt der in Italien geborene Unternehmer einfach voller Emotionen. Er würde sich selbst als "emotional-konventionellen Löwen" bezeichnen, wie er 2019 im Promiflash-Interview verriet.

Dagmar Wöhrl (67)

Wer ebenfalls stets mit viel Herz bei der Sache ist: Familienunternehmerin Dagmar! Die ehemalige Miss Germany brennt für alle Ideen rund um Familie, Tiere, Gastronomie sowie Beauty-Produkte – und steht allen Gründern gerne mit Rat und Tat sowie vielen Komplimenten zur Seite. Wenn es hart auf hart kommt, kann sie jedoch auch mal ihre Krallen ausfahren...

Nils Glagau (45)

Mit Nicos Einstieg ist Nils endlich nicht mehr der neueste und auch nicht mehr der jüngste Löwe. Tatsächlich scheint der Orthomol-Chef in dieser Staffel auch noch mal ordentlich an Mut und Selbstbewusstsein zugelegt zu haben! Schüchtern war gestern: Heute kann der Lockenkopf ordentlich austeilen, wenn ein Gründer mal Quatsch erzählen sollte oder ihm ein Deal vor der Nase weggeschnappt wird.

Ralf Dümmel (54)

Apropos Deal – kein Löwe hat in dieser oder einer der vorherigen Staffeln so viele abgeschlossen wie Ralf. Der Bad Segeberger kann sich für die verschiedensten Produkte begeistern und ist immer mit Leidenschaft bei der Sache. Das kommt nicht nur bei den Fans super an, sondern auch bei den Gründern: Etliche Bewerber der aktuellen Staffel bezeichneten den Unternehmer im Promiflash-Interview als ihren Lieblingslöwen und erhofften sich, mit ihm ins Geschäft zu kommen.

