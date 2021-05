Bradley Cooper (46) stellt seine Vaterqualitäten gerne unter Beweis! Der "A Star is Born"-Darsteller durfte gemeinsam mit dem Model Irina Shayk (35) am 21. März 2017 sein Töchterchen Lea de Seine (4) auf der Welt begrüßen. Auch wenn die beiden mittlerweile seit 2019 getrennt sind, hindert das den Schauspieler nicht daran, Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen. Bei einem Vater-Tochter-Tag wurde Bradley kürzlich mit seiner Kleinen gesichtet.

Herzallerliebst! Dass Bradley Cooper so ein fürsorglicher Papa ist, bringt wahrscheinlich so manches Frauenherz zum Schmelzen. An diesem Nachmittag hat er jedoch nur Augen für eine Dame: Klein-Lea, die er bei einem Spaziergang in ’Big Apple’ ausführt. Paparazzi hielten diesen schönen Vater-Tochter-Moment jetzt fotografisch fest. Hand in Hand genießen die beiden ihren Ausflug. Während Lea genüsslich etwas Süßes vernascht, hält ihr Papa ganz selbstverständlich ihr rosa Tutu in der rechten Hand.

Ganz nebenbei präsentiert der Hollywood-Beau noch einen neuen Haarschnitt. Die Fans seiner zurückgegelten Haarpracht müssen jetzt wohl ganz stark sein: Bradley rockt jetzt nämlich einen Kurzhaarschnitt. In der Seitenansicht kann man zudem erahnen, dass sich unter seiner Maske kein Bart mehr verbirgt.

MEGA Bradley Cooper, Schauspieler

MEGA Bradley Cooper 2019

MEGA Bradley Cooper und sein Töchterchen Lea

