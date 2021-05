Diese Enthüllung ist vermutlich auch für Matthew Perry (51) und Courteney Cox (56) ziemlich überraschend! Die zwei Schauspieler waren in der Kultserie Friends als Chandler Bing und Monica Geller zu sehen. Sie waren im Verlauf der insgesamt zehn Staffeln von guten Freunden zu einem Liebespaar geworden, das später sogar heiratete und Nachwuchs adoptierte. Für viele Fans waren die zwei das perfekte Liebespaar. Im echten Leben sind Matthew Courteney dies jedoch nicht – stattdessen aber verwandt!

Dass die beiden Serienstars zur selben Blutlinie gehören, fanden Forscher der Website MyHeritage heraus. Sie erklärten jetzt in einem Gespräch mit CNN, dass die Dasteller Cousin und Cousine elften Grades seien. Ihre gemeinsamen Vorfahren seien William Osbern Haskell III und Ellen Haskell, die vor etwa 400 bis 500 Jahren in England geheiratet und mindestens zwei Söhne gehabt hätten. Ellen sei 1635 mit ihren Söhnen Roger und William in die USA ausgewandert. Courteney stamme von Roger ab – Matthew von William.

Der gemeinsame Ursprung der beiden "Friends"-Darsteller sei über die Rückverfolgung von Courteneys Familie mütterlicherseits und von Matthews Familie väterlicherseits erkannt worden. Allerdings sind nicht nur die zwei untereinander verwandt, sondern auch beide mit einem weiteren Promi: Lady Gaga (35)! Die Sängerin sei Matthews Cousine 14. Grades und Courteneys Cousine 17. Grades.

Getty Images Matthew Perry im März 2017

Getty Images Courteney Cox, 2019

Getty Images Sängerin Lady Gaga

