Dass Yvonne Pferrer (26) im Netz kein Blatt vor den Mund nimmt, dürfte vor allem für ihre zahlreichen Fans nichts Neues sein. Dabei liegt der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin ein Thema ganz besonders am Herzen: Body Positivity. Deshalb setzt sich die Beauty immer wieder gegen Bodyshaming ein und teilt beispielsweise ehrliche Fotos ihrer Problemzonen. Nun sprach Yvonne auch ganz offen über ihr eigenes Gewicht.

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein User wissen, wie viel die Freundin von Jeremy Grube (27) auf die Waage bringe. Und das weiß Yve offenbar selbst nicht so genau: Bei einer Größe von 170 Zentimetern wiege sie immer zwischen 57 und 63 Kilo. "Mein Gewicht kann sehr schwanken. Meistens lag es in den letzten Jahren in diesem Bereich", erklärte sie ihre Antwort.

Außerdem teilte die 26-Jährige ein ehrliches Bild von ihrer Figur und machte wieder einmal deutlich, dass man sich dafür nicht schämen sollte und es eh nur auf die richtige Pose ankommt. Auf der linken Seite sieht man Yvonnes durchtrainierten Köper, während sie auf der rechten Seite mit dem gleichen Outfit posiert, dabei aber keine Bauchmuskeln mehr zu sehen sind.

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer im Mai 2021

Anzeige

ActionPress Yvonne Pferrer, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Ex-"Köln 50667"-Star Yvonne Pferrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de