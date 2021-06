Anna Iffländer weiß nicht so recht, was sie davon halten soll! Nachdem die Love Island-Teilnehmerin ein Urlaubsfoto mit ihrem Freund Marc Zimmermann auf Social Media geteilt hatte, häuften sich in der Kommentarspalte die Vermutungen der Fans, dass Anna schwanger sei. Offenbar hatten sie auf dem Bikini-Pic erste Anzeichen eines Babybauchs entdeckt. Mittlerweile hat die Blondine allerdings klargestellt, dass sie kein Baby erwartet. Die vermeintliche Wölbung sei – wenn überhaupt – auf gutes Essen zurückzuführen. Stören Anna die Schwangerschaftsgerüchte? Promiflash hat nachgefragt...

"Ich finde das ein bisschen lächerlich – nur weil du nicht den flachsten Bauch der Welt hast, dass es dann heißt: 'Du erwartest ein Kind' oder die Frage kommt: 'Bist du schwanger?'", ärgerte sich die 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Sie befürchtet, dass sich manche Frauen dadurch schnell angegriffen und gekränkt fühlen könnten. "Die sollen sich mal alle nicht so anstellen, ich habe einfach viel gegessen und dementsprechend habe ich dann manchmal auch einen etwas dickeren Unterbauch", ergänzte Anna. Sie persönlich habe allerdings ein dickes Fell und lasse sich von solchen Kommentaren bezüglich ihrer Figur nicht beirren.

Außerdem kann Anna den Gerüchten auch etwas Positives abgewinnen: Immerhin bedeutet das, dass ihre Fans eine gemeinsame Zukunft für sie und ihren Liebsten sehen. "Natürlich ist es auch in unserer Planung, irgendwann mal eine Familie zu gründen", machte sie deutlich. Mit dem ersten Nachwuchs wollen sich die zwei aber noch etwas Zeit lassen.

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im Mai 2021

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Realitystar

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im Oktober 2020

