Erst vor wenigen Wochen erhielt die Influencerin Julia Holz die erschreckende Nachricht, dass sie an Gebärmutterhalskrebs im fortgeschrittenen Stadium leidet. Zunächst sollte ihr in einer Operation der Uterus entfernt werden, doch der Krebs hatte schon gestreut. Neben ihrer sechsjährigen Tochter hat die Wahlmallorquinerin noch einen weiteren Grund, der ihr viel Motivation und positive Gedanken schenkt. Julia möchte Ende des Jahres ihren Lebensgefährten Iwan heiraten.

Im Interview mit der Bild verriet Julia, dass sie sich eine romantische kirchliche Trauung auf Mallorca wünscht, bei der ihre Tochter Blumenmädchen sein darf. "Ich möchte ein langes weißes Kleid mit Schleppe [und] beim Essen einen Mix aus holländischer, deutscher und mallorquinischer Küche, denn Iwan ist Holländer", schwärmt die Social-Media-Schönheit. Zudem würde sie den Nachnamen ihres Partners annehmen. "Der Gedanke daran, dass wir als Familie am Ende alle den gleichen Nachnamen tragen, freut mich besonders“, beteuerte Nina

Doch Julia kommt nicht umhin, neben ihrer Hochzeit auch an ihre Beerdigung zu denken und diese zu planen. "Natürlich klingt das schrecklich, dass ich an beides gleichzeitig denke", gab sie zu. Die 35-Jährige wünscht sich ein Grab voller weißer Rosen und keinen schwarze Trauerkleidung. "Später soll es ein schönes buntes Grab sein, damit das nicht so trist wird für die Leute, die mich besuchen kommen", erklärte sie weiter.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im Mai 2021

Instagram / mrs.julezz Julia Holz und ihr Partner Iwan im Mai 2021 auf Mallorca

Instagram / mrs. julezz Influencerin Julia Holz auf Mallorca

