Danni Büchner (43) hat in den vergangenen Jahren einiges durchgemacht. Im November 2018 starb ihr Mann Jens (✝49) an Krebs. Seitdem waren ihre fünf Kinder und sie auf sich allein gestellt. Für die Vollblutmami stand das Wohl ihrer Familie immer an erster Stelle. Aber offenbar hat sie dabei vergessen, auf sich selbst Acht zu geben. Danni stellte nun erschrocken fest: Sie war viel zu lange nicht mehr bei einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung.

"Morgen habe ich einen Termin beim Frauenarzt – nach vier Jahren das erste Mal. Also was war mit mir los?", berichtete die Goodbye Deutschland-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich nun vorgenommen, wieder regelmäßig zum Check-up zu erscheinen. Offenbar hat sie vor der Untersuchung aber auch ein wenig Bammel, denn: "Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal einen Abstrich, der nicht gut war. Dann wurde ein Stück vom Gebärmutterhals entfernt." Sie sei aber guter Dinge, dass dieses Mal alles in Ordnung ist.

Wie wichtig die Vorsorge beim Frauenarzt ist, hat zuletzt auch Julia Holz immer wieder betont. Die Influencerin, die ebenfalls auf Mallorca lebt, hat erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, dass sie an Gebärmutterhalskrebs leidet. Rückblickend macht sie sich große Vorwürfe, weil sie erst so spät und mit Schmerzen zum Gynäkologen gegangen ist. Ansonsten wäre die Erkrankung womöglich früher erkannt worden.

