Mit ihrer optischen Veränderung begeistert Daniela Katzenberger (34) die TV-Zuschauer! Die Kultblondine überraschte ihre Fans in ihrer Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" mit einer heftigen Transformation. Zunächst ließ sie sich von den Kameras bei ihrer Brust-OP begleiten. In den darauffolgenden Episoden stand dann ein Besuch beim Friseur an. Diese Verwandlung wollten sich ihre Fans offenbar nicht entgehen lassen: Die Folgen über ihren Frisurwechsel fuhren Bestwerte bei den Einschaltquoten ein.

Wie das Portal Quotenmeter berichtet, ergatterte "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" am vergangenen Mittwoch einen bisherigen Staffelbestwert von 10,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Damit reichte das Katzenberger-Format zwar noch nicht an die Zahlen von RTL ran, wo zur selben Zeit DFB-Testspiele liefen, die Katze wurde mit ihrer haarigen Überraschung aber immerhin zum zweitstärksten privaten Format des Tages. Bis zu 1,16 Millionen Zuschauer schalteten ein, als Dani ihre neue Haarfarbe präsentierte.

Daniela hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dass sie die Nase von ihrem Markenzeichen, der wasserstoffblonden Mähne, allmählich voll hat. "Ich kann dieses scheiß Blond nicht mehr sehen", meckerte sie in einem Interview kurz vor der Ausstrahlung ihrer Show.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", seit 19. Mai, mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Krick, Jens Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

