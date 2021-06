Wie denken Oana Nechiti (33) und Erich Klann (34) heute über Let's Dance? Von 2013 bis 2018 hatte die gebürtige Rumänin Promis in der RTL-Show Tanznachhilfe gegeben – ihr Partner war etwas länger als sie von 2011 bis 2020 als Profitänzer mit von der Partie. Zwar schienen die zwei die Zeit in dem Format immer sehr zu genießen, sprechen nun jedoch in ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht – Let's talk" offen über die Schattenseiten von "Let's Dance". Dabei rechnet Oana unter anderem mit zwei Juroren der Show ab...

