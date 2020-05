Muss Oana Nechiti (32) ihren Liebsten Erich Klann (33) während Let's Dance vermissen? Derzeit läuft die 13. Staffel der beliebten Tanzshow, für den 32-Jährigen ist es bereits die zehnte, in der er mit einem prominenten Schützling tanzen darf. Oana war in der Vergangenheit ebenfalls Teil der Sendung, mittlerweile verschlug es sie allerdings in die DSDS-Jury. Seit Jahren sind die beiden Tänzer zwar unzertrennlich: Jetzt verriet Erich allerdings, wie selten er seine Partnerin wirklich zu Gesicht bekommt, wenn "Let's Dance" läuft!

Im Interview mit RTL wird klar, dass der Choreograf während der anstrengenden Show-Wochen wenig von Oana hat: "Es ist so, dass ich sechs Tage die Woche weg bin für das Training in Düsseldorf." Nur ein einziger Tag bleibt zwischen den Tanz-Lehrstunden, die Erich mit seiner Liebsten, mit der er schon seit zehn Jahren zusammen ist, nutzen kann. "Und der ist dann sehr intensiv. Ich versuche, früh aufzustehen, Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, mit Oana zu verbringen", erklärt er schließlich.

Ab jetzt dürfte der straffe Zeitplan ein Ende gefunden haben, schließlich mussten Erich und seine Tanzpartnerin Ilka Bessin (48) am Freitag das Format verlassen. Die Komikerin bekam zuletzt viel Hate im Netz zu spüren, weil sie im Gegensatz zu Konkurrentinnen wie Laura Müller (19) bis ins Viertelfinale gekommen war. "An alle, die dieses Prinzip nicht verstanden haben: Wir geben uns die gleiche Mühe wie alle anderen auch! Nur eben auf unserer 'individuellen Tanzfläche'", sprach er gegen die Anfeindungen ein Machtwort.

Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Erich Klann und Ilka Bessin bei "Let's Dance"

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de