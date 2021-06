Bei ihnen herrscht pure Harmonie! Sarah (29) und Dominic Harrison (29) gehen nun schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe krönten die beiden bereits mit zwei Hochzeiten und zwei zuckersüßen Kindern. Aber nicht nur privat läuft bei dem Paar alles wie am Schnürchen, auch beruflich sind die Webstars ein eingeschworenes Team. Die zwei sehen sich also quasi rund um die Uhr. Gehen sich Sarah und Domi dabei nicht auch ab und zu mal auf die Nerven? Im Netz klären sie das nun auf...

In einer Fragerunde auf Instagram wollte nämlich genau das ein Fan vor wenigen Tagen wissen. Die Antwort der 29-Jährige dürfte ihre Community allerdings nicht überraschen. "Ich liebe es, einen Partner zu haben, mit dem ich lebe und arbeite. Wir verfolgen die gleichen Ziele und das macht uns unglaublich stark in der Beziehung. Ich liebe es, mit ihm zu sein und ihn in meiner Nähe zu haben", betonte sie in ihrer Story. Dennoch räumte die Beauty auch ein, dass sich die beiden schon mal nerven würden, "aber das gehört auch dazu".

Dass die Harrisons heute ein absolutes Power-Paar sind, ist nicht zu übersehen. Doch wie haben die beiden damals zueinandergefunden? "Wir sind uns einmal in einem Klamottenladen über den Weg gelaufen und haben dann auf Facebook angefangen, Kontakt aufzunehmen", hatte Sarah ihren Supportern im Netz erzählt. Das ist mittlerweile schon sieben Jahre her.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im Juni 2021

