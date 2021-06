Ist es die Vorfreude oder einfach nur Spott? Jennifer Lawrence (30) und ihr Mann Cooke Maroney genießen ihr gemeinsames Liebesglück. Und noch mehr: Angeblich sind die beiden mittlerweile in freudiger Erwartung. Seit Kurzem machen nämlich Schwangerschaftsgerüchte die Runde. Bestätigt ist bisher allerdings gar nichts – und die Blondine findet diesen Gossip offenbar ziemlich zum Schmunzeln: Auf aktuellen Bildern zeigt sich Jennifer herzhaft lachend!

Paparazzi erwischten die 30-Jährige vor wenigen Tagen mit ihrem Ehemann in New Orleans. In einem senfgelben, engen Blusenkleid setzte die Hollywood-Beauty ihre Kurven enorm in Szene. Ein wachsender Babybauch ist dabei nicht eindeutig zu erkennen. Ob sich Jen und Cooke genau darüber lustig gemacht haben? Auf einigen Aufnahmen kriegen sich die beiden jedenfalls vor Lachen kaum noch ein.

Eine, die absolut gar nichts gegen baldigen Nachwuchs der beiden hätte, ist Jennifers Mutter Karen. Bereits kurz nach der Hochzeit 2019 hatte sie ihre Vorfreude auf Enkelkinder kaum verbergen können. "Ich kann es gar nicht mehr erwarten! Ich glaube nicht, dass eine Großmutter zu viele Enkel haben kann", hatte sie gegenüber Us Weekly ausgeplaudert.

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence mit ihrem Ehemann Cooke Maroney

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence und Cooke Maroney in New Orleans, 2021

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de