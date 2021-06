Georgina Fleur (31) kann es kaum erwarten, endlich Mutter zu sein! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin gab vor Kurzem bekannt, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Aus diesem Grund konnte sie auch nicht an der zweiten Staffel von Promis unter Palmen teilnehmen. Mittlerweile befindet sich der Rotschopf auch schon im letzten Trimester. Jetzt gab die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ein visuelles Update zu ihrem Schwangerschaftsfortschritt

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die werdende Mama zwei Schnappschüsse, die sie mit ihrem aktuellen Babybauch zeigen. Dabei posiert die Auswanderin im knappen Bikini in einem Pool. Da man freie Sicht auf ihre Körpermitte hat, kann man unschwer erkennen, dass ihre Schwangerschaft schon sehr fortgeschritten ist, denn Georgina schiebt schon eine ordentliche Kugel vor sich her. "Im 7. Monat schwanger und richtig richtig happy. Der Bauch wird immer größer und ich kann es kaum erwarten, bis mein Baby endlich da ist", schrieb sie im zugehörigen Bildbeitrag.

Ein paar Wochen muss sich Georgina aber noch gedulden, bis sie ihren ersten Nachwuchs endlich in den Armen hält. In der Zwischenzeit kann die Beauty das tun, was sie am besten kann: Shoppen. Immerhin braucht ihr Sprössling sicher eine ähnlich exquisite Garderobe wie seine Mutter.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-Darstellerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021

Instagram / CP709avlRra TV-Sternchen Georgina Fleur

