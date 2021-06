Ist es nun dauerhaft aus zwischen Georgina Fleur (31) und Kubilay Özdemir? Die beiden Realitystars haben schon öfter ihre Trennung bekannt gegeben. Kurze Zeit später haben sie sich bisher aber immer wieder versöhnt. Erst vor wenigen Tagen sorgte das On-Off-Paar erneut für heftige Schlagzeilen. Ein Streit zwischen den beiden endete offenbar sogar blutig. Seither herrscht erneut Funkstille zwischen den einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten. Im Promiflash-Interview verrät Kubi nun, dass der Kontaktabbruch dieses Mal endgültig ist.

"Wir werden nie wieder Kontakt haben. Das Ding ist durch. Mein Gehirn hat es gelöscht, endlich geschafft", erklärt der Unternehmer gegenüber Promiflash. Zwischen ihm und seiner Ex gebe es einfach zu viele Emotionen, um weiterhin in Kontakt zu stehen. Aber können Kubi und Georgina überhaupt dauerhaft Abstand voneinander halten? Immerhin erwartet die ehemalige Bachelor-Kandidatin zurzeit ein Kind. "Wir werden Kontakt haben, wenn das Kind von mir ist und sie Hilfe braucht. Das muss dann irgendwie über gemeinsame Freunde oder Anwälte laufen, also zivilisiert. Aber direkter Kontakt geht nicht", ist sich Kubilay sicher.

Zuletzt hatten sich Kubi und Georgina gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht. Die 31-Jährige erklärte sogar, wegen Kubi Todesangst zu haben. Kubi wiederum behauptete, von seiner Ex mit einem Messer schwer verletzt worden zu sein.

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im Mai 2018

TVNOW Georgina und Kubi bei der Sommerhaus-Wiedersehens-Show

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Ex-Kandidat bei "Das Sommerhaus der Stars"

