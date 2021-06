Ist sie hier etwa in ein Style-Fettnäpfchen getreten? Jennifer Lawrence (30) ist eine der gefragtesten Schauspielerinnen der Welt. Auf Red-Carpet-Events und bei Presseterminen ist die Hollywood-Beauty stets eine Augenweide. Doch vor wenigen Tagen war die "Red Sparrow"-Darstellerin alles andere als glamourös unterwegs – und so kennen die Fans ihr Idol gar nicht: J.Law tauchte mit einem gewöhnungsbedürftigen Nachthemd-Outfit am Filmset ihres neuen Streifens auf!

Paparazzi erwischten die 30-Jährige vor wenigen Tagen am Set zu ihrem neuen Blockbuster "Red, White and Water" in einem ziemlich skurrilen Look. Die Schauspielerin war in ein langes weißes Kleid gehüllt, das glatt als Nachthemd durchgehen könnte. Dazu kombinierte sie schwarz-weiße Badelatschen. Ihren ziemlich entspannten Look rundete die Beauty mit einer unordentlichen Dutt-Frisur ab.

Ob ihr grimmiger Blick mit den anhaltenden Schwangerschaftsgerüchten zusammenhängt? Seit einigen Wochen wird nämlich in der Presse spekuliert, ob Jen und ihr Ehemann Cooke Maroney in freudiger Erwartung sind. Immer wieder waren Bilder aufgetaucht, die die Schönheit mit einem kleinen Bauch zeigen. Bestätigt haben die zwei bisher aber noch nichts.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence im September 2019 in Paris

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de