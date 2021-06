Jessica Fiorini überrascht ihre Fans mit zuckersüßen Liebesnews! In der Vergangenheit hatte die attraktive Schweizerin bereits in Kuppelshows wie Love Island und auch Der Bachelor nach der großen Liebe gesucht – allerdings hatte sie zu diesen Zeitpunkten immer nach einem Mann Ausschau gehalten. Ihr Glück fand die Influencerin jüngst aber mit einer Frau: In den sozialen Medien stellte Jessica jetzt ihre Freundin vor!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Jessica gleich eine ganze Reihe von niedlichen Pärchenfotos – und bei diesem Anblick wird sofort deutlich, wie glücklich die beiden zusammen sind: Auf den Schnappschüssen schauen sich Jessica und ihre Liebste nämlich beispielsweise tief in die Augen, küssen sich und kuscheln. Zudem deutete die Blondine in ihrer Story an, dass das Paar schon seit Längerem gemeinsam durchs Leben gehen: Das erste Foto der beiden ist beispielsweise schon Mitte März entstanden.

Zwar ist bislang nicht bekannt, wer die attraktive Frau an Jessicas Seite ist – eines ist aber klar: Die Freunde und Fans der einstigen "Love Island"-Bewohnerin sind beim Anblick des glücklichen Pärchens ganz hin und weg. "Ich freue mich so für dich/euch", kommentierte beispielsweise die einstige Bachelor-Kandidatin Wioleta Psiuk (29).

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini im August 2020 in der Türkei

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini mit ihrer Freundin

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de