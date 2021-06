Ist die Familienplanung für Jana Kramer (37) nun doch abgeschlossen? Im April gab die ehemalige "One Tree Hill"-Darstellerin die Trennung von ihrem Mann Mike Caussin (34) bekannt. Die zwei haben zwei gemeinsame Kinder und erklärten erst im vergangenen Dezember, dass sie sich noch mehr Nachwuchs vorstellen könnten. Doch wie sieht es nach dem Ehe-Aus mit dem Kinderwunsch aus? Wirft Jana ihre Babypläne über Bord?

In ihrem Podcast "Whine Down" erklärte die Schauspielerin nun ganz offen, dass sie eine weitere Schwangerschaft durchaus in Erwägung zieht: "Wenn ich den Richtigen treffe vielleicht." Sie habe in der Vergangenheit Fehlgeburten erlitten und es nie wirklich genießen können, als sie ein Kind erwartet hat. "Es ist dann immer etwas in meiner Beziehung vorgefallen. Es lief immer irgendwas im Hintergrund, von dem ich nicht wusste oder es gerade erst herausgefunden hatte", betonte Jana weiter.

Dabei ging es wohl hauptsächlich um die Seitensprünge ihres Noch-Ehemannes. Der Football-Spieler soll unter einer Sexsucht gelitten und seine Frau mehrfach betrogen haben. Sie hatten sich deshalb schon einmal getrennt, dann aber wieder zusammen gerauft. Doch vor wenigen Monaten zog Jana dann den endgültigen Schlussstrich unter die Beziehung.

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer mit ihren Kindern

Getty Images Jana Kramer bei den E! People's Choice Awards, 2019

Instagram / kramergirl Jana Kramer im Oktober 2019

