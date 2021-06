Ihr Muttersein genießt die Neu-Mama Jessica Paszka (31) in vollsten Zügen. Die ehemalige Bachelorette und ihr Partner Johannes Haller (33), den sie in dem Format kennenlernte, finden sich momentan in ihrer Wahlheimat Ibiza in ihre neue Rolle als Elternpaar ein. Mit ihrer Tochter Hailey-Su unternahm das Influencerpaar jetzt einen Ausflug in einen Strandklub. Dabei verriet Jessi ihren Fans, dass sie sich nicht scheut, in der Öffentlichkeit ihr Kind zu stillen.

In ihrer Instagram-Story spricht die 31-Jährige ganz offen über das Thema Stillen. Die frischgebackene Mutter entspannt auf einer Strandliege und klärt ihre Follower auf: "Ja, ich mache es in der Öffentlichkeit – und ich habe damit gar kein Problem!" Daraufhin fügt die TV-Bekanntheit noch an: "Es gibt ja auch immer irgendwie ein Spucktuch, das man sich so zurechtlegen kann, dass man nichts sehen kann."

In letzter Zeit zeigte sich Jessica auch öfters mal ohne BH – zum Beispiel im letzten Clip, den sie geteilt hat. Ein Fan fragte hier: "Wie trägt man so ein Kleid ohne BH als stillende Mami?" Jessica antwortet darauf in ihrer aktuellen Story. "Das frage ich mich manchmal auch. Manchmal tropft es richtig – und manchmal halt gar nicht", äußert sie sich offen zu ihren offenbar unberechenbaren Milcheinschüssen.

