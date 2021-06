Darüber wird sich Christian Eriksen (29) sicher freuen! Am Wochenende sorgte das Auftaktspiel der dänischen Nationalmannschaft in der EM für einen unerträglich langen Schreckmoment, ausgelöst durch den medizinischen Notfall, der sich auf dem Platz ereignete: Der dänische Spieler Eriksen brach plötzlich zusammen und musste reanimiert werden. Vom Krankenhaus aus möchte er sein Team im heutigen EM-Spiel nun anfeuern – und soll in selbigem sogar eine ganze Minute Applaus bekommen!

Die Idee für den Moment des Gedenkens stammt von den Spielern des belgischen Nationalteams – Dänemarks heutigem Gegner. Wie The Sun berichtete, kündigte der belgische Stürmer Romelu Lukaku sogar an, Eriksen im Spiel eine Minute lang auf besondere Art ehren zu wollen. "Wir werden den Ball in der zehnten Minute aus dem Feld kicken und aufhören zu spielen, um in Gedenken an ihn und seine Gesundheit applaudieren", sagte er. Damit möchten sie seinen stabilen Zustand feiern. Die zehnte Minute wurde dafür übrigens bewusst ausgewählt, weil Eriksen auf seinem Trikot die Nummer zehn trägt.

Lukaku und Eriksen sind enge Freunde, sie spielen zusammen beim Verein Inter Mailand. Wie The Sun erklärte, brach Lukaku sogar in Tränen aus, als er Eriksen auf dem Feld um sein Leben kämpfen sah. Wenige Tage nach dem heutigen Spiel möchte Lukaku den dänischen Fußballer gerne im Krankenhaus besuchen.

Getty Images Romelu Lukaku und Christian Eriksen

