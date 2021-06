Da kann Sarah Harrison (30) nur den Kopf schütteln! Die YouTuberin hat das Leben in der Öffentlichkeit bewusst gewählt und versorgt ihre Follower im Netz regelmäßig mit Schnappschüssen ihrer beiden Töchter Mia Rose (3) und Kyla sowie ihres Mannes Dominic (29). Auch die Influencerin selbst setzt sich stets gekonnt in Szene – doch da bleibt auch die Kritik an ihrem Aussehen nicht aus. Sarahs Follower legen ihr sogar eine Nasenoperation ans Herz.

In einem Instagram-Q&A nutzte ein Abonnent die Gelegenheit, die 30-Jährige auf ihr Äußeres anzusprechen. "Hast du dir schon mal überlegt, deine Nase korrigieren zu lassen?", lautete die Frage, die ihm unter den Nägeln brannte. "Warum sollte ich?", antwortete Sarah bloß mit einer Gegenfrage – und das offenbar nicht zum ersten Mal. "Das muss ich mir echt öfter anhören und ich finde das echt schlimm", gab die Internetbekanntheit offen zu.

Anders als für ihre Nase hatte sich Sarah für ihre Brüste schon mit 18 Jahren unters Messer gelegt. "Ich hatte einfach einen sehr kleinen Busen und ich habe mich damit nicht wohlgefühlt", erklärte die zweifache Mutter zu ihrer damaligen Schönheits-OP. Sie selbst bereue diese Entscheidung nicht, wolle aber auch niemanden ermutigen. "Bin in dieser Hinsicht kein gutes Vorbild", räumte die Beauty ein.

