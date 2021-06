Roxy ist über ihren Ausstieg bei Ex on the Beach wohl gar nicht traurig. Die TV-Bekanntheit nahm kürzlich in dem Reality-Format teil, bei dem Singles auf ihre Ex-Partner treffen und wieder zusammenkommen oder sich einen neuen Partner schnappen können. In Folge zehn war ihre Reise dort aber zu Ende – Roxy musste die Villa verlassen. Doch nun erklärte sie gegenüber Promiflash, warum sie das nicht weiter schlimm findet.

"Schade fand ich meinen Ausstieg schon", gab sie zunächst zu, meinte dann aber: "Andererseits habe ich mich bei dem Gruppendate sehr an meinem Fuß verletzt." Dabei habe sie sich wohl ihre Zehenknochen angebrochen und sei somit erst mal "ausgeschaltet" gewesen. "Aber gute Männer waren für mich dort ja sowieso Mangelware", plauderte sie gegenüber Promiflash aus. Einzig Teilnehmer Philip, der kurz nach ihrem Ausstieg in die Sendung kam, hätte ihr vermutlich gefallen: "Dass ich Philip verpasst habe, ist schade", gab Roxy preis.

Obwohl ihr die Männer im Nachhinein scheinbar nicht gefielen, knutschte sie einmal mit Till Adam. Außerdem traf sie natürlich auf einen ihrer Verflossenen – und zwar auf Jay. Dass sie nur ihm begegnete und nicht ihrem in der Fernsehwelt sehr viel bekannteren Ex Calvin Kleinen (28), schien sie fast gleichgültig so hinzunehmen. "Calvin spielt keinerlei Rolle in meinem Leben", betonte sie. "Und, dass Jay da war – na ja, war ne nette Zimmerpflanze", spöttelte Roxy.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Roxy bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de