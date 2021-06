Summer Terenzi ist schon 15 Jahre alt! Diesen besonderen Anlass feierte die Teenagerin im Kreise ihrer Liebsten. Mit dabei: ihre Eltern Sarah Connor (41) und Marc Terenzi (42). Der Boyband-Sänger widmete seinem Nachwuchs einen süßen Post via Social Media. Nun zog Mama Sarah nach. Auch die "Vincent"-Sängerin ließ es sich nicht nehmen, zu diesem Ehrentag einen herzlichen Geburtstags-Post an ihre Tochter zu richten.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Sarah deswegen ein sehr interessantes Foto. Neben dem Geburtstagskind sieht man auf dem Bild Sarahs Ehemann Florian Fischer (46) und ihren Ex Marc Terenzi, Summers Vater. Die beiden Männer werfen die Teenagerin gerade in die Luft. "Ich LIEBE, das ist LIEBE, DU wirst GELIEBT, Summer. Alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Sommermädchen. Was für ein Foto! Die Liebe für dich macht das möglich", schrieb die Musikerin im zugehörigen Bildbeitrag.

Die Liebe für ihre gemeinsame Tochter verbindet Sarah und Marc. Deswegen scheinen die beiden immer noch ein gutes Verhältnis miteinander zu haben. Auch mit der neuen Freundin ihres Ex-Mannes scheint die "From Sarah with Love"-Sängerin sich gut zu verstehen – sie verlinkte Viviane Ehret-Kleinau nämlich auch in dem Beitrag.

Instagram / sarahconnor Florian Fischer, Summer und Marc Terenzi

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi im Juni 2021 mit seiner Tochter Summer

Hauter, Katrin Marc Terenzi und Freundin Viviane im November 2019

