Huch! Dua Lipa (25), bist du es? Die Sängerin stach schon oftmals auf der Bühne oder den roten Teppichen der Welt durch ihre extravaganten Looks hervor. Bunte Farben, tiefer Ausschnitt – die Britin versteht es, sich in Szene zu setzen. Auch haartechnisch hat sie schon ein paar Veränderungen hinter sich. So trug sie schon lang oder kurz, blond oder dunkel. Aber ihre neue Frisur ist eine absolute Premiere für Dua.

Die 25-Jährige hat gerade einen großen Job an Land gezogen: Sie ist das neue Gesicht der Luxus-Modemarke Versace. Und Designerin Donatella Versace (66) höchstpersönlich hat ihren Hairstyle ausgesucht. "Blond war einfach zu einfach – auch wenn ich selbst blond bin. Aber ein feuriges Rot ist ein Symbol für Leidenschaft und Stärke. Als ich das vorschlug, hat sie mir vertraut. Sie hat nicht gezögert", erklärte die Modeschöpferin gegenüber Women's Wear Daily.

Auf den ersten Fotos der Kampagne trägt Dua ihre Haare also lang und rot – eine krasse Veränderung für die Musikerin. Das fanden auch einige Fans. Auf Twitter schrieb jemand: "Ich habe sie fast nicht erkannt." Doch unter den Bildern auf Instagram hagelte es Komplimente. Der Großteil ihrer Follower findet: Die "One Kiss"-Interpretin sieht super aus.

Anzeige

Getty Images Donatella Versace, Modedesignerin

Anzeige

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa mit einer neuen Frisur

Anzeige

Rich Fury / Getty Images Dua Lipa, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de