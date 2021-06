Wie steht es um die offene Beziehung von Fabio und Marlisa nach Temptation Island? In der aktuellen Staffel der pikanten Flirtshow machte das Paar den absoluten Treuetest. Doch eigentlich stellte die Blondine ihren Freund auf die Probe. Denn obwohl die beiden einvernehmlich eine offene Beziehung führen, nimmt jedoch nur Fabio diese Freiheiten wahr. Jedoch hat Marlisa kein Problem damit, wenn der Italiener gelegentlich mit anderen Frauen Sex hat. In der Datingshow bestehen die Turteltauben den Treuetest: Gegenüber Promiflash machen Marlisa und Fabio jetzt deutlich: Nach der Show ist das Paar glücklicher denn je. Doch genehmigte sich der TV-Casanova schon nach "Temptation Island" wieder einen One Night Stand? Fabio plauderte aus: "Auf jeden Fall ist was passiert."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de