Fühlt sich Evanthia Benetatou (29) etwa noch immer zu Andrej Mangold (34) hingezogen? Bei Der Bachelor schaffte es die Influencerin sogar bis ins Finale der Kuppelshow – letztendlich entschied sich der Rosenkavalier dann allerdings für seine Ex Jennifer Lange (27). Im Reality-TV-Format Das Sommerhaus der Stars trafen Eva und Andrej dann erneut aufeinander, schienen sich aber nicht mehr sonderlich gut zu verstehen. Trotzdem besteht auch heute noch Kontakt zwischen den beiden. In einem Telefonat zeigte Eva jetzt offenbar auch Gefühle für Andrej – so kam es jedenfalls Ex-Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (30) vor!

Der Lockenkopf nimmt seit Kurzem mit Andrej den gemeinsamen Podcast "Ready or Not" auf. Bereits in der ersten Folge brachte das Duo pikante Details an die Öffentlichkeit, indem es Mitschnitte eines Telefongesprächs zwischen Andrej und Eva veröffentlichte. "Das hörte sich schon so an, als wären da noch Gefühle im Spiel von Eva", stellte Sam klar. Nach der Trennung von ihrem Freund Chris und der Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind ist sich der Ex von Rafi Rachek (31) ziemlich sicher, dass Eva wieder die Nähe von Andrej suche.

Auf Sams Nachfrage, ob es denn zwischen ihm und Eva noch mal geknistert habe, stellte der Ex-Basketballer aber prompt klar: "Geknistert hat da gar nichts. Also von meiner Seite!" Er sei aber ebenfalls verwundert gewesen, weshalb sich Eva nach all den Vorfällen gerade an ihn gewendet habe. Doch die Beauty hatte offenbar einen Grund, den sie Andrej auch verriet: "Du bist einer der wenigen Menschen, die wirklich ehrlich sind und denen ich vertraue."

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

MG RTL D Eva und Andrej beim Einzeldate

Instagram / dregold Andrej Mangold im Juni 2020

