Cathy Hummels (33) nimmt ihren Hatern den Wind aus den Segeln! Die äußerst schlanke Figur der Frau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels (32) rief schon einige Male fiese Reaktionen im Netz hervor. Immer wieder setzte sich die Influencerin gegen Bodyshamer zur Wehr, nachdem ihr manche Fans eine Essstörung unterstellt hatten. In ihrem neuen Post drehte die Spielerfrau den Spieß nun um: Offen wies Cathy dieses Mal selbst auf vermeintliche Makel an ihrem Körper hin.

Derzeit urlaubt die 33-Jährige am Tegernsee und teilte via Instagram einige Schnappschüsse von dem Trip. "Heute bin ich Kapitän. Ich liebe Boot fahren", schrieb sie zunächst zu den Fotos. Dann kam Cathy selbst auf ihre Körpermitte zu sprechen. "Ja, ich hab' am Bauch mehr Falten als im Gesicht. Danke Ludwig für die tolle Erinnerung an meine Schwangerschaft und danke für den besten Jungen auf der Welt", richtete sie liebevolle Worte an ihren dreijährigen Sohn.

Insbesondere unter den Müttern kommt dieses klare Statement ziemlich gut an. "Wir Mamas haben doch alle Spuren unserer Schwangerschaften am Körper", zeigt sich eine von vielen Ladys in den Kommentaren solidarisch. Andere wiederum raten Cathy, sie solle sich nicht ständig um ihren Körper Gedanken machen – und äußern zudem den Verdacht, dass die Moderatorin mit diesem Post eigentlich doch nur Komplimente abgreifen möchte.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2021

