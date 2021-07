Ist das etwa Justin Biebers (27) neues Fashion-Statement? Der Sänger und seine Frau Hailey Bieber (24) genießen offenbar gerade einen ausgedehnten Urlaub in Europa. Davon teilen die beiden Turteltauben aktuell jedenfalls viele Schnappschüsse. Doch ein paar seiner letzten Posts verwirren viele von Justins Fans ein wenig, denn: Der "Peaches"-Interpret präsentiert darauf jetzt einen neuen Style und ist tatsächlich kaum wiederzuerkennen.

In verschiedenen Posts auf Instagram zeigte sich Justin mit einem eher untypischen Outfit: Er posierte in einer schwarzen, unten weit ausgestellten Hose und einem Hawaiihemd. Die Hose war ihm dabei jedoch viel zu lang. Dazu kombinierte er eine grüne Cap und eine Sonnenbrille mit ovalen Gläsern. Auch wenn der Musiker häufiger mal ein paar gewagtere Styles ausprobiert, hätten ihn seine Fans so sicherlich nicht gleich erkannt.

Bei seinen Followern scheint der Look eher gemischte Gefühle auszulösen. "Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich dieses Outfit mag. Du siehst nicht aus wie du", schrieb ein User unter einen der Beiträge von Justin. Eine andere Userin hingegen erklärte in der Kommentarspalte zu einem der Posts: "Ich liebe dieses Foto."

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juni 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber im April 2021

