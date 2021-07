Mit dieser Aktion sorgte Luke Mockridge (32) für jede Menge Kopfschütteln. Im Sommer 2019 trat der Komiker im "ZDF Fernsehgarten" auf – und schockierte mit seiner Performance die Zuschauer: Der Entertainer tanzte wie ein wildgewordener Affe, telefonierte mit einer Banane und teilte sogar gegen ältere Menschen aus! Wie er im Nachhinein erklärte, haben ein paar Kinder die Gags im Rahmen seiner Sendung "Luke! The Greatnight Show" für ihn ausgewählt. Trotzdem ist die Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel (56) auch heute noch mächtig sauer auf Luke...

Bei hallo deutschland offenbarte sie jetzt, dass sie dem Scherzkeks die Aktion in ihrer Sendung nie vergeben hat. "Meine Zuschauer sind mir heilig", beteuerte Andrea. "Er hat da wirklich üble Sachen gesagt. Ich war so stinksauer. Bis heute ist es eine meiner größten Leistungen, da Impulskontrolle bewahrt zu haben und ihm nicht an die Gurgel gesprungen zu sein", stellte die 56-Jährige klar.

Doch auch wenn Andrea und vermutlich auch viele Fernsehgarten-Fans Luke die Nummer noch übel nehmen, arbeitet das ZDF immer noch mit ihm zusammen! Anfang März wurde bekannt, dass der 31-Jährige bald einen Gastauftritt bei Das Traumschiff hat. Der Comedian spielt einen Koch – das Endergebnis können die Zuschauer an Weihnachten und Neujahr bestaunen.

