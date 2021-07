Rafi Rachek (31) schürt mit einem Social-Media-Post neue Liebesgerüchte! Dabei hatten der einstige Bachelorette-Kandidat und sein Ex-Freund Sam Dylan (30) doch erst Ende Mai ihre Trennung publik gemacht: Das On-Off-Paar hatte seine Beziehung nach rund anderthalb gemeinsamen Jahren und etlichen Streitereien endgültig beendet. Doch deutet Rafi jetzt etwa ein Liebes-Comeback mit seinem Ex Sam auf Social Media an? Das vermuten zumindest zahlreiche Fans...

"Wie sagt man so schön, am Ende ist man immer schlauer und sieht, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat", betonte Rafi jetzt auf Instagram und erklärte, dass die nächsten Monate in seinem Leben vieles verändern werden. "Und jetzt weiß ich endlich, wen ich dabei an meiner Seite haben will", deutete er an. Aber damit nicht genug! Zudem versah der Influencer das Posting nämlich mit dem Hashtag #BackToTheRoots – zu deutsch also so viel wie "zurück zu den Ursprüngen".

Kein Wunder, dass diesen Post zahlreiche Fans zum Anlass nahmen, um über ein mögliches Liebes-Comeback von Rafi und Sam zu spekulieren. "Bist du wieder mit Sam zusammen?" oder auch "Ich hoffe, es ist Sam", kommentierten beispielsweise zwei Supporter. Tatsächlich brachte auch Sam jüngst die Gerüchteküche zum Brodeln, denn der einstige Prince Charming-Boy postete einen Clip, in dem er sich an einen mysteriösen Männerarm kuschelt...

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im November 2018

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2021

