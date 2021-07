Wow, mit diesem Traumkörper verdreht Crystal Renay allen Fans den Kopf. Erst vergangene Woche gaben der Musiker Ne-Yo (41) und seine Frau bekannt, dass sie erneut Nachwuchs bekommen haben. Am 25. Juni kam ihre gemeinsame Tochter Isabella Rose Smith mit stolzen 2,5 Kilogramm zur Welt und erfüllt die Eltern seitdem mit ganz viel Stolz. Jetzt zeigte die frischgebackene Mama ihren sexy After-Baby-Body.

Am Freitag veröffentlichte die 35-Jährige ein kurzes Video auf ihrem Instagram-Account, auf dem ihr flacher Bauch zu erkennen ist. "Sie werden sagen es sei eine Operation", schrieb Crystal zu dem Video in ihrer Story. Kurz darauf lud sie den Clip auch in ihren Feed und verriet dabei, dass die Aufnahme nur sieben Tage nach der Geburt ihrer Tochter gemacht worden sei.

Diese Information überraschte offenbar auch ihre Fans, denn die konnten kaum fassen, was für eine Hammer-Figur Crystal ihrer Community da so kurz nach der Entbindung zeigte. Auch einige Promis kommentierten den Beitrag der dreifachen Mutter erstaunt. "Wie zum Teufel", schrieb beispielsweise die "Love & Hip Hop: Atlanta"-Darstellerin Bambi Benson und die Schauspielerin Nazanin Mandi war scheinbar einfach nur verliebt, denn sie kommentierte einen schlichten Emoji mit Herz-Augen.

Ne-Yo und seine Frau Crystal Renay im Dezember 2017

Crystal Renay im Juni 2021

Ne-Yo und seine Frau Crystal Renay im November 2019

