Dustin und Selina lassen ihre gemeinsame Nacht noch einmal Revue passieren. Die 26-Jährige buhlt in der zweiten Staffel von M.O.M gerade um das Herz von Dustin und in der vergangenen Folge stand im Team Junior endlich das erste Übernachtungsdate an. Der Kölner hatte die Wahl und entschied sich dann, Selina zu einer romantischen Location in den Wald mitzunehmen. Unter freiem Himmel teilten sich Selina und Dustin ein Bett – doch konnten sie die Finger voneinander lassen?

Promiflash plauderte mit der Auszubildenden über diesen besonderen Abend und im Gespräch gab sie sich etwas mysteriös. "Die Nacht und der Tag waren schön und bleiben auch in meiner Erinnerung", betonte sie. Vor den Kameras ist auf jeden Fall für den Zuschauer nichts zu sehen gewesen, die beiden kuschelten zwar miteinander, aber mehr ist offenbar nicht zwischen ihnen passiert.

Mehr Aufschluss gab allerdings Dustin über das Übernachtungsdate. "Die Nacht war sehr aufregend, weil ich selbst auch noch nie im Dschungel übernachtet habe. Mehr als intensivere Gespräche lief allerdings nicht", stellte der Kölner im Promiflash-Interview klar. Mit Selina habe er sich vorher immer gut verstanden, vor allem die Begeisterung für Sport teilen die beiden. "Da war es naheliegend, auch etwas zu zweit zu unternehmen", erklärte er seine Date-Wahl.

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+

Joyn Selina und Dustin bei "M.O.M"

Joyn Selina und Dustin bei ihrem "M.O.M"-Übernachtungsdate

Joyn Selina und Dustin bei "M.O.M"

