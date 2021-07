Vanja Rasova im Liebes-Talk! Das Reality-Sternchen nahm an der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach teil – wo sie auf ihren Verflossenen Jay traf. Nach der Show heizten sie die Gerüchteküche rund um ein Liebes-Comeback an. Jedoch stellten die einstigen Turteltauben dann im Netz klar: Sie sind gar kein Paar! Trotzdem denken sie darüber nach, zusammenzuziehen – wie Vanja nun gegenüber Promiflash verriet.

Auf die Frage, ob eventuell ein gemeinsames Nest in Planung sei, gab Vanja eine überraschende Antwort im Gespräch mit Promiflash. "Das könnte sein. Es wird sich in der nächsten Zeit zeigen." Nur so könne die Beauty herausfinden, ob es etwas Ernstes mit Jay werden könnte. Außerdem verbringen die TV-Bekanntheiten momentan ohnehin viel Zeit miteinander – was sie vorerst jedoch wegen der Ausstrahlung von "Ex on the Beach" geheimhalten mussten.

Das sei nicht immer einfach gewesen. "Es war total schwer, dass es in unseren Storys nicht auffällt, dass wir gerade zusammen sind", erklärte Vanja im weiteren Promiflash-Interview. Was schätzt die Ex von Ennesto Monté (46) denn besonders an Jay? "Er ist mein Ausgleich, wenn ich viel Stress habe und ich fühle mich gut bei ihm", schwärmte sie von ihm.

