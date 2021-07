Wird Hanna Annika etwa unter Druck gesetzt? Die Temptation Island-Beauty und ihr On-Off-Partner Till Adam gaben ihrer Liebe nach ihrer gemeinsamen Ex on the Beach-Teilnahme eine weitere Chance. Wenig später zerbrach die Beziehung allerdings wieder. Nun rechnete die Blondine öffentlich mit dem Muskelmann ab und beschrieb die Partnerschaft als toxisch: Der Reality-TV-Star soll Hanna immer wieder belogen, betrogen und ihr Selbstwertgefühl zerstört haben. Nun sei sie von Tills Kumpel bedroht worden!

Mitten in ihrem Instagram-Statement berichtet Hanna von einem Zwischenfall, der sich gerade erst ereignet haben soll. "Ich habe einen Anruf von einem Freund von Till bekommen, dass ich sofort die Storys rausnehmen soll, weil sonst irgendwas passiert", erzählt die 23-Jährige. In den Clips hatte Hanna sich äußerst kritisch über ihren Ex Till geäußert und von diversen schlimmen Situationen berichtet, die sich in der gemeinsamen Zeit zugetragen haben sollen.

Von dem Anruf wolle sich Hanna aber nicht einschüchtern lassen: "Ich weiß gerade nicht, wie ernst ich diese Drohung nehmen soll, aber ich lasse mir nicht meinen Mund verbieten." Sie habe sich lange genug rausgehalten und nichts gesagt – damit sei jetzt aber Schluss.

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt durch "Temptation Island" 2020

