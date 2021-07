Hat Laura Maria ihr Glück gefunden? Bei Are You The One? hatte die Beauty in diesem Jahr Marcel Caruso Kaiser kennengelernt. Obwohl der Womanizer während der Sendung auch mit Kandidatin Leonie intimer wurde, gab Laura ihrem Auserwählten nach der Show noch eine Chance – vergebens. Die Freiburgerin sei mit dem narzisstischen Verhalten des Berliners nicht klargekommen. Nun verriet uns Laura ihren aktuellen Beziehungsstatus.

Auf Instagram startete die Reality-TV-Bekanntheit eine Fragerunde und musste dabei ihren neugierigen Fans Rede und Antwort stehen. Klar, dass viele User brennend interessiert, ob Laura mittlerweile einen Partner an ihrer Seite hat. Das beantwortetet Laura mit einem ganz deutlichen: "Glücklicher Single." Mit ihrem Leben als ledige Lady scheint die Blondine also absolut im Reinen zu sein.

Nach dem Liebes-Aus mit Marcel nahm sich Laura sowieso erst einmal Zeit für sich und gönnte sich eine optische Veränderung beim Beauty-Doc. Mit dem Preisgeld der Show ließ sich Laura nämlich ihre Brüste auf ein D-Körbchen vergrößern. Und mit dem Ergebnis ist sie mehr als zufrieden: "Ich bin sehr happy darüber, dass ich es gemacht habe. Es ist ein ganz neues Lebensgefühl."

Instagram / kingasensiosivera "Are You The One?"-Kandidaten Marcel und Laura

Instagram / lauramarialee Laura Maria im Juni 2021

Instagram / lauramarialee "Are You The One?"-Laura

