Colleen Schneider ist kein TV-Neuling mehr! Die Psychologiestudentin ist aktuell in der neuen Sat.1-Kuppelshow Mein Date, mein bester Freund & ich zu sehen. Mithilfe ihres besten Freundes Gino sucht die Kölnerin in der Sendung nach einem Partner. Doch das ist nicht das erste Mal, dass die hübsche Blondine über den TV-Bildschirm flimmert. Colleen nahm auch an der Gameshow The Mole teil!

"The Mole" lief im vergangenen Jahr auf Sat.1. In die Show wurde Kandidatin Colleen als Maulwurf eingeschleust. Ihre Aufgabe war es, die Spiele der anderen, unwissenden Teilnehmer zu sabotieren und Misstrauen zu stiften. Im Finale von "The Mole" wurde die 26-Jährige schließlich enttarnt. "Für mich war es eine der größten Herausforderungen", resümierte sie am Ende der Show.

Im Gegensatz zu "The Mole" kann sich Colleen in der Kuppelsendung "Mein Date, mein bester Freund & ich" etwas zurücklehnen und die Single-Männer um ihre Gunst buhlen lassen. Doch als ganz so einfach scheint sich die Suche nach Mr. Right doch nicht zu erweisen. Ihr bester Freund Gino wählte für Colleen den Single-Mann Keno Rüst aus, doch dieser näherte sich der Beauty bisher nur vorsichtig an. "Wenn ich das will, dann will ich es wirklich in langsamen Schritten", erklärte der ehemalige Bachelorette-Kandidat gegenüber Colleen.

SAT.1/Philipp Rathmer Colleen Schneider, "The Mole"-Kandidatin

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Colleen und Gino

SAT.1/Richard Hübner Keno Rüst, Influencer

