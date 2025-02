Nach Botox plant Kelly Ripa wohl eine weitere Beauty-OP

Kelly Ripa (54) hat offen über ihre minimalistische Herangehensweise an kosmetische Eingriffe gesprochen. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Let's Talk Off Camera" verriet die Moderatorin, dass sie seit ihrem 39. Lebensjahr regelmäßig Botox injizieren lasse – inzwischen dreimal im Jahr. Dabei beschränke sich Kelly hauptsächlich auf gezielte Bereiche wie Krähenfüße und den Hals. "Ich bin ein Minimalist", erklärte die dreifache Mutter und fügte hinzu, dass sie zunächst Botox zur Behandlung von übermäßigem Schwitzen unter den Armen genutzt habe, bevor sie es auch im Gesicht ausprobiert hätte.

Neben ihrer routinemäßigen Botox-Behandlung denke Kelly auch über eine zukünftige "Mini-Facelift"-Operation nach, wie sie weiter erzählte. Diese kleinere Variante eines traditionellen Faceliftings verspricht straffere Konturen, besonders im Bereich des Halses und der Kieferpartie, bei kürzeren Heilungszeiten. Sollte sie diesen Schritt gehen, stünde ihr plastischer Chirurg Dr. David Rosenberg bereit, den sie in den höchsten Tönen lobte: "Er ist ein Künstler." Dr. Rosenberg habe sich zudem bei Kellys erstem Termin resolut gezeigt, da er keine unnötigen Eingriffe hätte vornehmen wollen. Im Gespräch beleuchteten die beiden auch die Auswirkungen von Social Media auf das Körperbewusstsein und die wachsende Nachfrage nach kosmetischen Behandlungen bei jungen Menschen.

Privat lebt Kelly ein gesundheitsbewusstes Leben und hält sich an eine weitgehend vegane Ernährung. 2020 sprach sie erstmals öffentlich darüber, wie der Verzicht auf Alkohol positiv auf ihre Gesundheit gewirkt habe, auch wenn sie überraschenderweise an Gewicht zugelegt hätte – eine Veränderung, die sie humorvoll kommentierte. Ihre Begeisterung für Hautpflege teilt sie regelmäßig mit ihrem Publikum, wobei sie betont, wie wichtig ihr simple und effektive Produkte seien. Trotz der gelegentlichen kosmetischen Eingriffe setze die Moderatorin vor allem auf einen ausgewogenen Lebensstil, um sich wohl in ihrer Haut zu fühlen. Fans bewundern sie nicht nur für ihre Offenheit, sondern auch für ihre Fähigkeit, schwierige Themen mit einer guten Portion Humor zu vermitteln.

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa, TV-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa, US-amerikanische Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige