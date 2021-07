Sturm der Liebe-Fans können sich aktuell über eine Menge frischen Wind freuen! Gerade erst ist neben "Rosamunde Pilcher"-Star Diana Körner (76) auch Hottie Pablo Konrad zum Cast der beliebten ARD-Serie dazugestoßen – und verdreht den Zuschauerinnen sowie seiner Jugendliebe Maja (Christina Arends) gehörig den Kopf. Jetzt gibt es schon wieder ein neues Gesicht am Fürstenhof: Johannes Huth ergänzt ab Mitte August den "Sturm der Liebe"-Hauptcast!

Der hübsche Blondschopf spielt die Rolle des Gerry Richter. Gerry ist der große Bruder von Max (Stefan Hartmann) – und kognitiv beeinträchtigt. Über seine Figur verrät der Schauspieler – den man schon aus Nebenrollen in GZSZ und Unter uns oder aus der Berliner Musical-Szene kennt – gegenüber dem Ersten: "Auch wenn es Gerry vermeintlich an sozialer Intelligenz mangelt, besitzt er eine große Sensibilität, über die er sich jedoch nicht bewusst ist. Das macht ihn für mich zu einer liebenswürdigen und unverblümten Figur, deren Naivität gleichzeitig ihre größte Stärke ist."

Offenbar hat Johannes auch schon Freunde in der "Sturm der Liebe"-Familie gewonnen! Via Instagram veröffentlichte der "Hinterm Horizont"-Darsteller ein Selfie mit seinen neuen Kollegen Stefan Hartmann und Merve Çakır, das die Beauty am Set geschossen hat – die drei posieren hier bereits wie gute Kumpels.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

Instagram / j.huth Johannes Huth, Schauspieler

Instagram / mervee.ca Johannes Huth am "Sturm der Liebe"-Set mit Stefan Hartmann und Merve Çakır

