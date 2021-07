Ob sich Herzogin Kate (39) jetzt einsam fühlen könnte? Die Royal-Lady befindet sich gerade in häuslicher Isolation, nachdem sie vergangene Woche mit einer positiv getesteten Person in Kontakt kam. Glücklicherweise soll sie aber keinerlei Symptome des aktuell weltweit grassierenden Virus haben und außerdem den vollen Impfschutz besitzen. Prinz William leistet seiner Gattin während ihrer Quarantäne allerdings keine Gesellschaft – aber warum eigentlich nicht?

Wie Hello! berichtet, ist es laut den aktuellen Richtlinien der Regierung einfach nicht nötig – auch wenn William und Kate offenbar inklusive ihrer Kids zusammenwohnen. Da Kate diejenige war, die direkt mit der positiv getesteten Person in Berührung kam, aber ihr Mann dabei nicht anwesend war, muss er nicht zu Hause bei ihr im Kensington Palast bleiben. Das ändert sich jedoch, falls die Herzogin von Cambridge Symptome entwickeln sollte. Dann müsste sich auch der Enkel der Queen (95) hinter den Mauern des Anwesens in Quarantäne begeben.

Allerdings ist der Kensington Palast kein schlechter Ort, um festzusitzen. Immerhin verfügt das Heim der Dreifacheltern über fünf Empfangsräume, drei Schlafzimmer, Ankleidezimmer, ein Nacht- und ein Tagkinderzimmer sowie über ein eigenes Personalquartier. Außerdem hat Kate dort ein eigenes Büro und kann während ihrer Isolation einfach im Homeoffice arbeiten.

Getty Images Herzogin Kate bei den Wimbledon Championships 2021

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Dublin

Getty Images Herzogin Kate in Framlingham Earl im Juni 2020

