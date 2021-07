Die Vorfreude bei Yeliz Koc (27) ist riesengroß! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind – eine Tochter. Ihre Schwangerschaft verlief bisher jedoch alles andere als glimpflich: Die Influencerin hatte nicht nur einen Bandscheibenvorfall, sie leidet auch an einer extremen Form der Schwangerschaftsübelkeit. Vielleicht ist sie daher umso ungeduldiger, ihren Nachwuchs zum ersten Mal in den Armen halten zu dürfen.

"Mami kann es nicht erwarten, dich endlich kennenzulernen", schrieb Yeliz nun zu einem Foto von sich auf Instagram. Hier guckt sie mit einem Lächeln auf den Lippen auf ihren mittlerweile richtig runden Babybauch hinab. Bis der Wunsch der 27-Jährigen in Erfüllung geht, muss sie sich allerdings ein bisschen gedulden – um genau zu sein, noch ungefähr drei Monate. Momentan ist die Brünette nämlich erst in der 26. Schwangerschaftswoche.

In ihrer Bildunterschrift ist außerdem ein kryptischer Hashtag zu finden: "#SE". Sind das etwa die Initialen ihrer Tochter? Zuvor war schon darüber spekuliert worden, dass ihr Töchterchen Rose heißen könnte, da Yeliz den Hashtag #MyLittleRose bei einem Kugelfoto vor ein paar Wochen verwendet hatte. Was denkt ihr: Könnte SE ein Hinweis auf den Babynamen sein? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / CRGxBYprEcE Yeliz Koc im Juli 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 23. Schwangerschaftswoche

