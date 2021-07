Ganz klar: Maroon 5-Frontsänger Adam Levine (42) sorgt bei seinen Fans regelmäßig für Schnappatmung. Nicht nur, dass er eine tolle Stimme hat, er sieht auch noch verdammt gut aus und ist obendrein total muskulös. Für seinen sportlichen Body muss der tätowierte Hottie natürlich wie jeder andere auch fleißig trainieren – und der Prozess kann sich wirklich sehen lassen: Auf diesen heißen Fotos stählt Adam seine Muskeln!

Paparazzi lichteten den Musiker am Mittwoch in einem Open-Air-Gym in Miami Beach ab. Der 42-Jährige bot den Fotografen während seines oberkörperfreien Trainings eine spektakuläre Show: Klimmzüge, Hanteln stemmen – das ganze Programm. Und damit nicht genug: Auf weiteren Bildern sieht es ganz so aus, als wäre Adam sogar zum Training gejoggt! Kein Wunder, dass er irgendwann ganz schön verschwitzt aussah...

Beim Joggen war Adam übrigens gleich im doppelten Sinne ein Hingucker: Sein Outfit hat man sicherlich schon aus vielen Metern Entfernung gesehen! Der Mann von Behati Prinsloo (33) trug nämlich neongelbe Sneaker, neonpinke Shorts sowie ein Muskelshirt mit einem punkigen Einhorn. Wie gefällt euch der Look? Stimmt ab!

Anzeige

MEGA Adam Levine in Miami Beach

Anzeige

MEGA Adam Levine beim Sport in Miami Beach

Anzeige

MEGA Adam Levine, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de