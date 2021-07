Sarah Harrison (30) und ihre Töchter sind ein echtes Dream-Team! Immer wieder gibt die zweifache Mutter Einblicke in ihr Leben in Dubai. So ließen die gebürtige Günzburgerin und ihr Mann ihre Community beispielsweise an den ersten Schritten ihrer jüngsten Tochter teilhaben oder halten die Fans mit herzerwärmenden Familienfotos auf dem Laufenden. Jetzt veröffentlichte die YouTuberin eine neue zuckersüße Momentaufnahme mit ihren beiden Töchtern Mia Rose (3) und Kyla.

Am Freitag postete die 30-Jährige den Familienschnappschuss auf ihrem Instagram-Account und erfreute so ihre Fans. Die drei Mädels von Dominic Harrison (30) posierten in farbenfrohen Jogginganzügen und strahlten dabei um die Wette. Nicht verwunderlich also, dass sich unter dem Beitrag schnell eine Vielzahl an positiven Kommentaren sammelte. Dabei fiel den Fans auch die unglaubliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Geschwistern auf. "Mia und Kyla sehen sich sooo ähnlich! Könnten Zwillinge sein", schrieb beispielsweise ein User.

Doch in dem Post und in ihrer Story verriet die Influencerin auch, dass die Dreijährige kürzlich einen kleinen Schock erlebt habe. Beim Spielen sei Mia Rose gestürzt und habe sich dabei den Arm gebrochen. "Mein Herz blutet, wenn es den Kleinen schlecht geht. Ich bin eine Mami, die mitleidet, mitweint und mitfühlt", beteuerte das Ex-Bachelor-Girl in dem Post. Manchmal würde sie sich wünschen, in solchen Situationen stärker zu sein, gab das einstige Playmate zu.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Familie im Juni 2021

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern im Juni 2021

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de