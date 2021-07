Wie verläuft die zweite Schwangerschaft von Sarah Engels (28)? Anfang Juni verrieten die Sängerin und ihr Ehemann Julian (28) überglücklich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – sie bekommen ein Mädchen. Für die DSDS-Bekanntheit ist es bereits das zweite Baby. Aus der Ehe mit Pietro Lombardi (29) stammt ihr mittlerweile sechsjähriger Sohn Alessio. Der eine oder andere Unterschied zwischen den beiden Schwangerschaften der 28-Jährigen macht sich allerdings bemerkbar. Im Promiflash-Interview verriet Sarah nun Details darüber.

"Meine zweite Schwangerschaft ist eindeutig anders als meine erste. Als ich mit Alessio schwanger war, hatte ich so gut wie keine Probleme mit der Übelkeit", erzählte die baldige Zweifach-Mutter Promiflash. Es sei ihr bei der aktuellen Schwangerschaft sogar über die üblichen drei Monate hinaus sehr schlecht gegangen. Um dem entgegenzuwirken, musste die Influencerin ihre Ernährung anpassen. Lebensmittel wie Obst und Fisch seien von ihrem Speiseplan verbannt worden – obwohl das neue Werbegesicht der Kindernahrungsmarke Mia & Ben diese sonst gerne gegessen habe.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Influencerin in ihrer Instagram-Story von einem unangenehmen Fernsehauftritt berichtet, bei dem sie mit ihrer Übelkeit zu kämpfen hatte. Auf einer Promo-Tour beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" hatte sie Angst davor gehabt, sich live im TV übergeben zu müssen. "Mir war so kotzübel, das war so schlimm", erzählte sie in ihrer Story.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels bei der Verkündung des Babygeschlechts

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi, Dezember 2018

Mia & Ben/Annelie Klein Sarah Engels, Werbegesicht für Mia & Ben

