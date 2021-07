Es ist offenbar keine allzu leichte Zeit für sie! Georgina Fleur (31) lässt ihre Fans momentan an den verschiedenen Stationen ihrer Schwangerschaft teilhaben. Bevor sie Letztere offiziell bestätigt hatte, hatte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin vielen ihrer Followern über Wochen den Schlaf geraubt, weil diese nicht wussten, ob an den Gerüchten was dran war. Doch auch die werdende Mutter tut zurzeit wohl kaum ein Auge zu: Georgina klagte jetzt nämlich über Schlafprobleme!

Bei einem Q&A auf Instagram erkundigte sich ein User, ob Georgina denn trotz Babykugel nachts gut liegen könne. Daraufhin ging das ehemalige Bachelor-Girl sogar noch viel tiefer auf seine nächtlichen Schwierigkeiten ein: "Ich habe Schlafprobleme und Albträume! Kann gar nicht mehr gut schlafen", klagte die 31-Jährige ihrer Community ihr Leid.

Auf den Schlafmangel könnte es auch zurückzuführen sein, dass Georgina kürzlich möglicherweise schon das Geschlecht ihres Babys verraten hat: Als sie Evanthia Benetatou (29) zur Geburt ihres kleinen

George gratulierte, plauderte sie nämlich aus, dass das auch ihr Wunschname gewesen sei. Jetzt müsse sie sich noch mal umschauen, schmunzelte die Rothaarige.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Darstellerin

