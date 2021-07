Sind zwischen Jonas Ems (24) und seiner Ex-Freundin Denise Mski (21) die Wogen etwa wieder geglättet? Vor rund zwei Jahren gaben der Webvideoproduzent und die Influencerin ihre Trennung bekannt, gefolgt von einer schmutzigen Schlammschlacht in aller Öffentlichkeit. Umso überraschender ist nun der aktuelle YouTube-Clip des Webstars: Gemeinsam mit seiner einstigen Partnerin sitzt Jonas vor der Kamera. Doch wie kommt es zu diesem ungewohnten Anblick? "Wir haben uns ziemlich genau vor einem Jahr hingesetzt und gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen", verriet der Berliner. Haben sie sich also wieder versöhnt?

