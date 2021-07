Sorgt dieser Unter uns-Neuzugang für Frühlingsgefühle oder wartet noch ordentlich Ärger? Gerade erst hat Monika (Isabel Vollmer, 35) dem Sohn ihres verstorbenen Mannes ihre Liebe gestanden. Jakob (Alexander Milo, 41) hat derzeit aber offenbar kein Interesse an einer Liaison mit seiner gleichaltrigen Stiefmutter. Doch könnte es sein, dass das Auftauchen von Monis Ex-Freund Danny in dem früheren Polizisten Eifersucht aufkommen lässt? Zumindest scheint Moni schon im absoluten Gefühlschaos zu stecken. Ihr einstiger Lover wird von "Unter uns"-Neuling und Musicalstar Björn Landberg (41) gespielt.

Egal, ob es für seine Serienrolle ein Liebes-Comeback mit Moni gibt oder nicht – der Sänger ist total begeistert von Daniel "Danny" Oschmann. "Danny Oschmann ist liebenswert, charmant, ein tollkühner Spieler, der die Dinge anpackt und ein sehr feines Gespür für die jeweilige Situation hat", schwärmte der 41-Jährige gegenüber Picture Puzzle Medien und vergleicht den Charakter sogar mit George Clooneys (60) Part in "Ocean’s Eleven". "Ich fühle mich geehrt, eine ähnlich angelegte Rolle spielen zu dürfen", betonte er. Ob es aber dabei bleibt, dass Björn ganz den Gentleman geben darf? Immerhin hat Danny eine waschechte Gauner-Vergangenheit, die schon bald ans Licht kommen könnte.

Wie viele andere Gastschauspieler in den vergangenen Wochen hat sich auch der gebürtige Berliner am Set der Serie pudelwohl gefühlt. "Tolle Kollegen, lebensechte Sets mit Liebe zum Detail, in einer professionellen, familiären Atmosphäre – was will man mehr?", resümierte Björn.

TVNow/ Stefan Behrens Björn Landberg (Danny), Alexander Milo (Jakob) und Isabel Volmer (Moni) bei "Unter uns"

Unter uns, RTL Björn Landberg und Isabel Vollmer bei "Unter uns"

ActionPress/ Thüringen Press Björn Landberg bei der ARD-Show "Immer wieder sonntags"

