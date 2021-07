Wie geht es Elsa vor dem Princess Charming-Finale? Die Berliner hat sich in den vergangenen Folgen der lesbischen Kuppelshow durchweg auch selbst als Favoritin gesehen. Im Halbfinale hat die Princess Irina Schlauch dann aber einige Zweifel an der Bindung zu der Studentin geäußert. Sieht sich Elsa also auch im Hinblick auf den Staffel-Showdown trotzdem noch als Nummer Eins? Gegenüber Promiflash sprach sie über ihre Gefühle kurz vor dem Finale...

"Ich glaube, die Unsicherheiten, die Irina mir gegenüber hat, sind in solch einer kurzen Zeit nicht veränderbar", vermutete Elsa im Promiflash-Interview. Die Berlinerin könne Irinas Ängste nachvollziehen. "Ich denke, wir brauchen mehr Zeit, um dieses Fundament von Sicherheit zu bauen", hob sie hervor und sprach über ihre Gefühle vor dem Finale: "Ich habe ehrlich Angst vor der kommenden Entscheidung."

Das dürfte aber auch kein Wunder sein! Immerhin kamen sich Elsa und Irina bei "Princess Charming" näher – und die Berlinerin hatte schon in früheren Promiflash-Interviews so richtig von der Rechtsanwältin geschwärmt. "Ich denke, es war sehr besonders für uns beide. Mich hat es mit Wärme erfüllt", hatte sie schon nach dem ersten Kuss betont.

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch

Instagram / elsalouise.w Die "Princess Charming"-Kandidatin Elsa im Juni 2021 in Berlin

TVNOW Irina Schlauch und Elsa bei "Princess Charming"

