Ob Winnie Harlow (26) und Barbie Blank das unangenehm war? Winnie hat gemeinsam mit dem Bekleidungsunternehmen PrettyLittleThing eine Kollektion herausgebracht. Am Mittwoch wurden die neuen Fashionteile nun bei einem Event in Los Angeles vorgestellt. Das Model war das Gesprächsthema des Abends – allerdings nicht nur wegen ihres Ausflugs als Designerin. Wrestlerin Barbie Blank, die auch als Kelly Kelly (34) bekannt ist, trug das identische Outfit wie Winnie.

Das Victoria's Secret-Model und die ehemalige Divas-Championship-Siegerin haben wohl einen ziemlich ähnlichen Geschmack. Für das PLT x Winnie Event wählten sie doch tatsächlich das gleiche Outfit aus Winnies Kollektion. Beide Frauen trugen ein buntes Triangle-Bikini-Oberteil und die dazu passende Leggings. Wie die zwei auf ihren Style-Zwilling reagiert haben, ist nicht bekannt. Den Teppich rockten jedenfalls sowohl Winnie als auch Barbie selbstbewusst.

Wer genauso wie die beiden aussehen möchte, kann jetzt zuschlagen. Die beiden Teile gibt es in dem Online-Shop des englischen Modehändlers aktuell zusammen für erschwingliche 42,30 Euro zu erwerben. Doch was meint ihr: Steht Barbie oder Winnie der Look besser? Stimmt ab!

Getty Images Winnie Harlow im Februar 2020

Jen Lowery/MEGA Barbie Blank im Juli 2021

Jen Lowery/MEGA Winnie Harlow beim PLT x Winnie Event im Juli 2021

