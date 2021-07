Die Royal-Fans können sich über ein süßes neues Porträt zu Prinz Georges (8) achtem Geburtstag freuen. Inzwischen ist es bei den Royals schon Tradition, dass Herzogin Kate (39) ihre drei Kleinen zu deren Geburtstagen fotografisch in Szene setzt. Auch zu Georges heutigem Ehrentag hat die dreifache Mutter wieder ihre Kamera gezückt. Auf dem knuffigen Strahle-Foto des Geburtstagskindes sticht vielen Fans aber vor allem eine Sache sofort ins Auge: George wird seinem Papa Prinz William (39) immer ähnlicher!

Auf dem Schnappschuss, den der Herzog und die Herzogin von Cambridge auf Instagram veröffentlicht haben, lacht George in einem blauen Shirt mit orangen Streifen in die Kamera. Viele Follower erinnert das niedliche Lachen des jungen Prinzen dabei an seinen Papa William. "Er sieht seinem Vater jeden Tag ähnlicher", kommentierte zum Beispiel ein User. So manch ein Fan ist sich allerdings auch sicher, die Familienähnlichkeit zu Georges Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (95) zu erkennen.

William und George sind sich aber nicht nur optisch sehr ähnlich. Sie teilen auch ein gemeinsames Hobby: Fußball! Das Vater-Sohn-Gespann feuerte gerade erst gemeinsam mit Mama Kate die englische Nationalmannschaft beim EM-Finale an. Dabei wurde vor allem George durch seinen knuffigen Jubel über das Tor zum Netzhit.

Getty Images Prinz William und Prinz George im September 2017

Photographers International; ActionPress Prinz William im Jahr 1991

Getty Images Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William beim EM-Finale, 2021

